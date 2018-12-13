كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - أطباء امريكيون ينصحون بمعانقة الأبقار.. أحدث طرق العلاج النفسي

في ظاهرة غريبة من نوعها باتت معانقة الأبقار واحدة من أحدث طرق الراحة النفسية في الولايات المتحدة.

بحسب قناة "دويتشه فيله" الألمانية، قامت مزرعة في نيويورك بوضع الأبقار الموجودة في المزرعة تحت تصرف الزوار القادمين، حيث قدمت جلسات عناق مع الأبقار تبدأ من 75 دولارًا في الساعة، ونشرت المزرعة صورًا لأشخاص يقومون بمعانقة الأبقار أو تمسيد رأسها علي موقع التواصل الاجتماعي، "إنستجرام"، مما لاقى تفاعلًا كبيرًا بين مستخدميه.

ولا تعد الولايات المتحدة الأمريكية المكان الوحيد الذي يمكنك فيه معانقة الأبقار من أجل الحصول على الراحة النفسية، بل سبقتها في ذلك هولندا، حيث خصصت مكانًا تستطيع فيه معانقة بقرة هولندية بعينها، الأمر الذي قيل إن له أثر لطيف على الأشخاص ويمنح شعورًا بالثقة.