كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - الجريدة الرسمية تنشر قرارات "مدبولي" لتخصيص أراضي للمنفعة العامة

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الخميس، 17 قرارا للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، بتخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة بعدد من المحافظات . وتخصصت الأراضى لإقامة مدارس ووحدات صحية ومعاهد ومحطات للصرف الصحى .

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