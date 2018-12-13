كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - سقوط طائرة عسكرية أمريكية بالمحيط الهادئ

سقطت مقاتلة أمريكية من نوع "هوكر هانتر" في المحيط الهادئ قبالة جزيرة ساند (هونولولو) خلال تدريبات عسكرية. وأشار تقرير العسكري صادر عن القيادة الجوية للحرس الوطني الأمريكي في هاواي إلى أن المقاتلة الأمريكية كانت تُجري تدريبات جوية فوق المحيط الهادئ. وتسببت الأعطال الفنية إلى خلل في المقاتلة ما أدى إلى سقوطها في المياه وتم نقل الطيار إلى المستشفى. وأفادت القيادة الجوية أن الطيار أصيب بجروح خفيفة واستطاع الخروج من الطائرة عبر كبسولة الطوارئ.

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