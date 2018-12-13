كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - حادث قطار تركيا.. ارتفاع عدد الضحايا لـ7 قتلى و46 مصابا

لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب العشرات صباح اليوم الخميس بحادث قطار فائق السرعة بتركيا.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن بعض عربات القطار خرجت عن مسارها بعدما اصطدم القطار، الذي كان متجها من أنقرة إلى قونية في الجنوب، بجسر علوي.

ولقي 7 أشخاص حتفهم بعدما اصطدم قطار سريع بقاطرة ثم اصطدامه بجسر للمشاة في محطة قطارات بالعاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس ومن بين القتلى سائق القطار، و46 شخصا أصيبوا بجروح بينهم ثلاثة حالاتهم حرجة.

وأظهرت لقطات تليفزيونية عمال إنقاذ في موقع الحادث يعملون على انتشال الركاب من العربات المحاصرة أسفل حطام الجسر المعدنية في محطة قطارات مرسنديز غربي أنقرة.

ووقع الحادث نحو الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0330 بتوقيت جرينتش)، بينما كان القطار متجها من العاصمة أنقرة إلى إقليم قونية بوسط تركيا، وتبعد المحطة نحو 8 كيلومترات من المحطة الرئيسية في أنقرة، وقال شاهين في تصريحات للصحفيين إن سبب الحادث هو اصطدام القطار السريع بجرار قطار كان يجري فحصا للقضبان.

ولم تتضح بعد ملابسات الحادث والسرعة التي كان القطار والجرار يسيران بها عند وقوعه، لكنه وقع في محطة لا يتوقف عندها القطار الذي يتحرك بين أنقرة وقونية. وهرعت سيارات إسعاف وإطفاء إلى موقع الحادث.

وكان قطار ركاب خرج عن مساره في 8 يوليو الماضي بالقرب من بلدة جورلو التركية غربي إسطنبول، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا.