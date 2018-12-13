كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - كارول سماحة تستعد لـ تعاونها مع الموسيقار الكبير زياد رحباني في ألبوم كامل

تستعد الفنانة كارول سماح للتعاون مع الموسيقار الكبير زياد رحباني في ألبوم كامل من غنائها وتأليفه وتلحينه، كما ستشارك في كتابة الكلمات.

وعلى جانب أخر تحيي كارول حفل غنائي ضخم في الضبية بلبنان، وذلك يوم الأحد الموافق 16 ديسمبر المقبل، احتفالًا برأس السنة.

يذكر أن "كارول"، طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنية "مبروك لقلبي"، التي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها على القناة الرسمية عبر موقع "يوتيوب".