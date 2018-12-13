كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - "التضامن" : أحد مشرفين دار السابقون للخيرات قام بمعاقبة طفلين

غادة والي

كتب - محمود عبد العال

رصدت وزارة التضامن الاجتماعي تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لمعاقبة أحد الأطفال بدار رعاية السابقون للخيرات.

وقامت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة برئاسة علاء عبدالعاطي معاون الوزيرة للرعاية وعضوية فريق التدخل السريع ومسؤل الضبطية القضائية وتوجهت للدار امس الأربعاء وأجرت تحقيقات استمرت 6ساعات واستمعت لشكوى الاطفال نزلاء الدار وحققت مع المشرفين والإداريين.

وتم التأكد من صحة الواقعه وان احد المشرفين بالدار قام بعقاب اثنين من ابناء الدار وهم (وجدي ١٠سنوات وزيد ٩سنوات )وذلك مساء يوم الأحد 9/12/2018 بسبب قيام الابن وجدى بضرب أحد زملائه بالمدرسة وقام ولي أمر زميله بالشكوى إلى المشرف، أما الابن زايد فقام بضرب إحدى الطالبات في المدرسة مما أدى إلى قيام المدرسة بفصله ثلاثة أيام.

وقام فريق التدخل السريع ومسؤل الضبطيه القضائية بعمل محضر بقسم شرطة الهرم من قبل مندوب الضبطية القضائية بالتدخل السريع برقم 21227 إداري الهرم.

وأكد علاء عبد العاطي رئيس اللجنه المشكلة ان وزيرة التضامن تتابع الموقف داخل الدار بشكل مباشر ووجهت بإجراء تدخلات نفسيه مع الاطفال وتقييم شامل لحالة كل الاطفال بالدار وتقييم مستوى الإشراف والإدارة تمهيدا لإصلاح الأوضاع داخل دار السابقون للخيرات.