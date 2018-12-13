كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - ضبط متهمة أنشأت أكاديمية وهمية لتزوير محررات رسمية في الغربية

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط سيدة بالغربية بتهمة إنشاء كيان تعليمي غير مرخص والنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات تعليمية مزورة.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام المدعوة "فريدة. م. ع"، مواليد 1995، حاصلة على ليسانس آداب جامعة طنطا، مديرة مركز تعليمي، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، بإنشاء كيان تعليمي دون ترخيص ومنح المتعاقدين شهادات منسوبة لجامعات وكيانات تعليمية دولية ومصرية "مزورة" متخذة من مقر المركز المشار إليه الكائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية مسرحًا لمزاولة نشاطها المؤثم.

وبالاستعلام من مديرية التربية والتعليم بالغربية "إدارة التعليم الخاص" أفادت أن المركز غير مرخص، وأنه لا يخضع لمديرية التربية والتعليم، ولا يتم الإشراف عليه من قبل إدارة شرق طنطا التعليمية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة بمقر المركز المشار إليه، وتم ضبط: (مجموعة من شهادات الدورات التدريبية لعدة معاهد "مزورة"، مجموعة كبيرة من الدعاية والإعلان الخاص بإحدى الأكاديميات الأجنبية والعربية، مجموعة من السير الذاتية وكذا صور بطاقات الرقم القومي للعديد من الأشخاص، مجموعة من استمارات تعارف للعديد من الأشخاص، 2 دفتر استلام نقدية مدون بها بيانات العديد من ضحاياها، والمبالغ المالية المتحصلة منهم، مبلغ 1100 جنيه من حصيلة نشاطها المؤثم).

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع (مالكة الأكاديمية المشار إليها ) تم تحديدها، وجار العمل على ضبطهما.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.