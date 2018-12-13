كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - مطار القاهرة يستقبل 26 ألف راكب على متن 176 رحلة خلال 24 ساعة

استقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية، 176 رحلة جوية دولية وداخلية نظمتها الشركة الوطنية مصر للطيران، وعدد من شركات الطيران المصرية والعالمية من العواصم والمدن العالمية والمطارات الداخلية المصرية.

وأكد مصدر ملاحي أن المطار شهد وصول 26 ألفا و400 راكب على متن 176 رحلة خلال 24 ساعة.

وأضاف المصدر أنه تم تنظيم خروج الركاب من جميع صالات الوصول بالمطار عقب انتهاء إجراءات التفتيش المتبعة.