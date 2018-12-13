كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - أبحاث: الأطفال يستهلكون 600 ألف مشروب غازي سكري يوميا في اسكتلندا
يستهلك الأطفال في أنحاء أسكتلندا قرابة 4ر4 مليون مشروب غازي سكري أسبوعيا أي ما يوازي أكثر من 600 ألف يوميا وذلك وفقا لنتائج بحث جديد.
وتعزز الأرقام، الصادرة عن معهد أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة، المطالب الموجهة للوزراء الأسكتلنديين بتعديل القانون لاتخاذ إجراءات صارمة على العديد من المتاجر الكبيرة التي توفر عروض شراء متعددة على المشروبات السكرية ، والتي يباع العديد منها كجزء من صفقات الشراء بالجملة مما يجعلها متوفرة وفي متناول اليد في المنزل.
وطالب المسؤولون في المعهد، وفقا لصحيفة (هيرالد اسكتلند) على الإنترنت، بضرورة اتخاذ خطوة من جانب الحكومة الأسكتلندية لتطبيق القوانين التي تحد من عروض الشراء المتعددة على الوجبات السريعة والمشروبات السكرية، مشيرين إلى زيادة أوزان الأطفال قبل الالتحاق بالمرحلة الابتدائية.
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