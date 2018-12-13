كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - مريام فارس تكشف سبب اختفائها الفترة الماضية والغموض الذي أثير حولها

كشفت ميريام فارس سبب اختفائها الفترة الماضية والغموض الذي أثير حولها.

وكتبت ميريام فارس عبر حسابها على Instagram أنها كانت في فترة الماضية مضطربة وشعرت بالخوف والانهيار وذلك سبب بعدها، لكن الجمهور كان حافزا لعودتها من جديد.

ووجهت ميريام رسالة إلى جمهورها أن يستمتعوا بحياتهم وكل لحظة فيها وأن يؤمنوا دائمًا أن أسوأ الأوقات هي حسب إرادة الله من أجل مصلحتك الخاصة، وسوف يرشدك إلى اجتيازها.

جدير بالذكر أن ميريام فارس ستشارك في إحياء الحفل الغنائي الكبير، المقرر إقامته ليلة 31 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يشارك في الحفل المطرب المصري عمرو دياب.

وكانت المطربة اللبنانية ميريام فارس قد أعلنت عن تعرضها لوعكة صحية، وأنها ليست مصابة بالسرطان كما اعتقد البعض، لكنها في نفس الوقت لم تكشف عن مرضها، مطالبة جمهورها بالدعاء لها



