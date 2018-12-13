كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - القومى للمرأة يطلق احتفالية ضمن حملة مناهضة العنف ضد النساء

يعقد المجلس القومى للمرأة، اليوم الخميس، بمقر المجلس، احتفالية منتدى المنظمات الغير حكومية، للتعرف على نشاط المنتدى منذ تأسيسه، والتركيز على أنشطة أعضائه فى حملة 16 يوما لمناهضه العنف ضد المرأه، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، والدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات غير الحكومية .

ويعد منتدى المنظمات الغير حكومية حلقة الوصل بين المجلس والمنظمات المعنية والمهتمة بقضايا المرأة والتى لها دور متميز على الأرض، ويستهدف التعرف على الاهتمامات المشتركة بين المجلس وهذه المنظمات، واكتشاف احتياجات المرأة خاصة فى القرى والنجوع التى تعمل بها هذه المنظمات والعمل على بناء رؤى مشتركة لصالح المرأة المصرية .