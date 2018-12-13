كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - اتفرج.. الأمطار تكسي جبال المدينة المنورة الاخضر للمرة الاولي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة رائعة توثق تحول جبال المدينة المنورة إلى اللون الأخضر بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة على مدار الشهور الماضية، وذلك في مشهد نادرًا ما تراه الأعين.

ويظهر في الفيديو اكتساء الجبال باللون الأخضر، والتي من المفترض أنها صفراء بلون الرمال، وذلك بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار على المملكة العربية السعودية.