شابان بجنوب إفريقيا يمزقان فتاة لأكلها.. المحكمة لا تعاقب أكلي لحوم البشر

شهدت جنوب إفريقيا جريمة بشعة حيث أقدم شابان على تقطيع فتاة إربا وتمزيق جسدها والاحتفاظ بها في منزلهما استعدادا لأكلها قبل أن يسلم أحدهما نفسه للمحاكمة بحجة التعب من أكل لحوم البشر، وحمل معه حقيبة تحتوي على أعضاء بشرية هي ذراع ورجل امرأة.

لكن جنوب إفريقيا لم تشرع قانون محدد لمعاقبة أكلي لحوم البشر، لذا اكتفت فقط بمحاكمتهما بمتهمة تمزيج جسد بشري والاحتفاظ بأجزاء منه، وذلك على الرغم من اعتراف المتهمين بأنهما من أكلي لحوم البشر واعتدادا على ذلك، وفق ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ورفضت الشرطة في البداية اعترافات المتهمين لكن أفراد من الشرطة صاحباهم إلى المنزل الذي وجد فيه بقايا بشرية وأنسجة جلدية وأعضاء.

حكمت المحكمة على نينو مباثا الذي يبلغ من العمر 33 عاما، ورفيقه لونيساني ماجوباني 32 عاما، بالسجن مدى الحياة بتهمة تقطيع جثة زانيلي هلاتشوايو، البالغة 24 عاما، ووصف القاضي الحادثة بأنها، أفظع جريمة في حق البشر.

وكانت جرائم الشابين تهز مدينة إيستكورت بجنوب إفريقيا وتزاحم الكثير من سكان البلدة أمام المحكمة لسماع الحكم عليهما، وهي الجرائم التي أدت لاعتقال 7 أشخاص تم الإفراج عن 5 منهم بمجرد تسليم المتهمين نفسهم للشرطة.

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