حبيبة أسطورة الكرة "مارادونا" تطرده من الشقة وتتخلى عنه

يقترب أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا من عقده السابع، وعلى الرغم من ذلك قررت صديقته الشابة التي ظلت على علاقة به دامت 6 سنوات على طرده من الشقة التي اشتراها لها والتخلي عنه.

يكبر "مارادونا" روسيو أوليفا التي تبلغ من العمر 28 عاما بـ30 عاما، وقالت "ذا صن" البريطانية إن الفتاة انهت علاقتها العاطفية مع "مارادونا" الذي تعرض للطرد من شقتها الذي اشتراها لها، موضحة أن المدير الفني لفريق دورادوس المكسيكي يعيش أزمة عاطفية.

وشهدت العلاقة العاطفية التي استمرت 6 سنوات في النهاية تقلبات عدة أدت لانتهائها، وشجار دائم لكن "مارادونا" لم يكن يرغب في الفراق، فقد أهدى حبيبته شقة فاخرة في العاصمة الأرجنتينية بيونس آريس.

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