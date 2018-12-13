مرام البلوشي تعود للغناء بعد غياب 10 سنوات.. ونشطاء: خليكي بالتمثيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للفنانة الكويتية مرام البلوشي خلال غنائها في أحد الحفلات الخاصة بعد توقفها عن الغناء منذ 10 سنوات.

ولم ينل الفيديو إعجاب نشطاء السوشال ميديا، الذين طالبوها بالتركيز في التمثيل وترك مجال الغناء لمن يصلح له ويمتلك صوتًا جيدًا.

وطالب أحد النشطاء النجمة الكويتية بالابتعاد عن الغناء، قائلًا: "سوت معروف إنها بطلت تغني أشوفها بالتمثيل ناجحة بس تغني كانت فكره متهورة".

وانتقدت ناشطة أخرى صوتها، قائلة: "نشااااز... إذا تبغين تصرخين بعدين بلاش الميكروفون .. وأرجو أنها ما تنعاد".

يذكر أن آخر فيديو كليب قدمته مرام البلوشي كان "خله يروح" عام 2008 من إنتاج شركة "روتانا"، وتفرغت بعدها للتمثيل والأعمال الدرامية.