لقاء سويدان: أبحث عن عريس بهذه المواصفات.. وتؤكد: الهجوم على الفنانات مؤامرة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت الفنانة المصرية، لقاء سويدان، على الهجمات "الشرسة" التي طالت العديد من الفنانات خلال الفترة الأخيرة، بسب إطلالاتهن.

كما كشفت سويدان لـ"فوشيا" خلال حضورها حفل عرض أزياء هاني البحيري لخريف وشتاء 2019، عن تفاصيل كواليس مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير" والتطورات التي ستحدث على شخصية "فوزية" التي تجسدها في العمل.

وتحدثت الفنانة المصرية عن أسرار حياتها العاطفية بعد انفصالها عن الفنان حسين فهمي، وهل هناك حب جديد في حياتها، وما هي المواصفات التي تبحث عنها في فتى أحلامها القادم.

التفاصيل عبر الفيديو التالي: