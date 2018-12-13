كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 09:52 صباحاً - الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لجيما الإثيوبي

الأهلي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا للقاء فريق جيما آبا جيفار الإثيوبي، المقرر لها غدًا الجمعة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى محمد يوسف المدير الفني المؤقت، لوضع الرتوش الأخيرة على الخطة وطريقة اللعب التي سيواجه بها المنافس في مران اليوم، بعد أن تلقى تقريرًا من عادل مصطفى المدرب المساعد عن المنافس الذي شاهده في مباراة إياب الدور التمهيدي للبطولة أمام بطل جيبوتي.

يوسف يتعامل مع المباراة بجدية شديدة، وأكد للاعبين أن المنافس الغامض يتطلب مضاعفة الجهد خاصة وأن البطولة، شهدت ميلاد العديد من القوى الجديدة خلال السنوات الماضية.

هذه البطولة تحولت إلى عقدة للأهلي، في السنوات الماضية حيث لم يستطع الفوز بها منذ عام 2013، حين قاد محمد يوسف المدرب الحالي الفريق لآخر نسخة، قبل أن يخسر المارد الأحمر المباراة النهائية في البطولتين الماضيتين.