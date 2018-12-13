كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 09:52 صباحاً - الزمالك يطرح تذاكر مباراة القطن للجماهير عبر 3 منافذ

الزمالك

يطرح مسئولو نادي الزمالك، اليوم الخميس، تذاكر مباراة القطن التشادي، أمام الجماهير وذلك عبر ثلاثة منافذ، وهى مقر النادي في ميت عقبة، واستاد الإسكندرية، وواحة خطاب ببرج العرب.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء حضور قرابة 10 آلاف مشجع وفقا للموافقات الأمنية.

ويلعب الزمالك أمام القطن التشادي، في السابعة من مساء بعد غد السبت، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 لكأس الاتحاد الأفريقي " الكونفيدرالية "، وذلك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويشارك الزمالك في الكونفيدرالية بصفته حامل لقب كأس مصر عن الموسم الماضي على حساب فريق سموحة السكندري.