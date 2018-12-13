كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 09:52 صباحاً - مشاهدة مباراة ارسنال وكارباغ اغدام في الدوري الاوروبي

ارسنال وكارباغ اغدام مشاهدة مباراة ارسنال وكارباغ اغدام في الدوري الاوروبي يلتقي فريق آرسنال الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه محمد النني لاعب منتخب مصر، مساء اليوم الخميس، أمام فريق كارباغ اغدام من إذربيجان، وذلك ضمن مباريات الجولة الختامية للمجموعة الخامسة، بالدوري الأوروبي، علي ملعب الإمارات. مشاهدة مباراة ارسنال وكارباغ اغدام في الدوري الاوروبي مشاهدة مباراة ارسنال وكارباغ اغدام في الدوري الاوروبي مشاهدة مباراة ارسنال وكارباغ اغدام في الدوري الاوروبي مشاهدة مباراة ارسنال وكارباغ اغدام في الدوري الاوروبي وضمن مباريات نفس المجموعة، يلعب فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي أمام فريق فورسكلا بولتافا من أوكرانيا علي ملعب خوسيه الفالادي. وتأهل من هذه المجموعة رسميا لدور الـ 32، فريقي، آرسنال برصيد 13 نقطة، وسبورتينج لشبونة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي فريق فورسكلا بولتافا ثالثا برصيد 3 نقاط، وفي المركز الرابع فريق كارباغ اغدام برصيد 3 نقاط.

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