كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 09:52 صباحاً - الليلة ..آرسنال"النني" يواجه كارباج أغدام في الجولة الختامية للدوري الأوروبي

آرسنال

يلتقي فريق آرسنال الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه محمد النني لاعب منتخب مصر، مساء اليوم الخميس، أمام فريق كارباغ اغدام من إذربيجان، وذلك ضمن مباريات الجولة الختامية للمجموعة الخامسة، بالدوري الأوروبي، علي ملعب الإمارات.

وضمن مباريات نفس المجموعة، يلعب فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي أمام فريق فورسكلا بولتافا من أوكرانيا علي ملعب خوسيه الفالادي.

وتأهل من هذه المجموعة رسميا لدور الـ 32، فريقي، آرسنال برصيد 13 نقطة، وسبورتينج لشبونة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي فريق فورسكلا بولتافا ثالثا برصيد 3 نقاط، وفي المركز الرابع فريق كارباغ اغدام برصيد 3 نقاط.