كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 09:52 صباحاً - روسيا .. 100 مقاتلة "سو-35 تدخل الخدمة بسلاح الجو

سلّمت شركة "سوخوي" القوات الجوية والفضائية الروسية 100 مقاتلة متعددة المهام، من طراز "سو-35 أس"، منذ انطلاق إنتاجها الصناعي".

وقد سلّم مصنع "غاغارين"، التابع للشركة، الدفعة الأخيرة للعام الجاري من مقاتلات "سو-35 أس"، يوم 11 ديسمبر، بمدينة كومسومولسك على نهر الأمور بشرق روسيا.

يذكر أن "سو-35 أس"، هي نموذج مطوّر ومحدّث متعدد المهام لجيل "4 ++ " من مقاتلة "سو-27"، سوفيتية الصنع، للجيل الرابع، وإنه يعتبر حلقة انتقالية بين "سو- 27"، و"سو-57" للجيل الخامس.

ومن مميزات هذا الجيل، القدرة الفائقة على المناورة، ووجود مجموعة حديثة من أجهزة القيادة الرقمية، ورادار حديث، ومحركات حديثة فائقة القوة، تقوم على نظام الإشعال بالبلازما، وتسمح ببلوغ السرعة فوق الصوتية، دون تشغيل نظام الاستهلاك الزائد للوقود (الفورساج).

ويختلف هيكل مقاتلة "سو-35 أس" عن هيكل "سو-27 أم"، بتزوّده بزعانف أمامية، ولوح كابح إضافي، حيث تجري فرملة الطائرة عند هبوطها عن طريق تحريك الدفات في اتجاهات مختلفة.