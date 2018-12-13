كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 09:52 صباحاً - السعودية.. السيول تهدد جازان ونصائح من الارصاد

وضح الباحث في الطقس عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالة الجو ليوم الخميس وليلة الجمعة على بعض الأماكن بالمملكة، مشيرًا إلى أنها ستشهد أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر.

وأشار -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى غزيرة، على أجزاء من المثلث وعفيف وظلم ومهدالذهب، وبين الجبيل والرفيعة في الصمان والليث والقنفذة وعسير.

ونصح الحصيني أهالي جازان، بالابتعاد عن الأودية؛ لتهيؤ فرصة لجريان السيول بها.