كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 09:52 صباحاً - نبيل نعيم: داعش حصلت على مليار دولار من قطر لشراء أسلحتها

أكد نبيل نعيم، القيادى السابق بتنظيم الجهاد، أن تنظيم داعش الإرهابى حصل فى سوريا فقط من قبل الدول الداعمة للإرهاب مثل الولايات المتحدة الأمريكية وقطر وتركيا على مليار دولار فقط خلال العام الماضى، مشيرا إلى أن الفتاوى التى يصدرها هذا التنظيم تستهدف جمع 10% فقط من الأموال من عناصرهم المنضمة لهذا التنظيم.

وأضاف القيادى السابق بتنظيم الجهاد، فى تصريحات ، أن كل عنصر من عناصر هذا التنظيم الإرهابى يحصل من التنظيم على راتب 1000 دولار شهريا، ثم تصدر قيادات وشيوخ هذا التنظيم الإرهابى فتاوى تحرضهم على التبرع من هذا الراتب بقيمة 10%، من أجل دم هذا التنظيم الذى يتلقى هزائم كبرى فى كل من سوريا والعراق.

ولفت القيادى السابق بتنظيم الجهاد، إلى أن هذه النسبة التى يحصل عليها من عناصره عبر التبرعات يتم الصرف عليها على الجوانب الإدارية داخل التنظيم، بينما الأموال التى يحصل عليها من دول مثل قطر وتركيا يتم استغلالها فى شراء الأسلحة المتطورة من شركات أسلحة عالمية.