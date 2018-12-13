كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 09:52 صباحاً - محافظ الفيوم: "تواجدي في الشارع أهم من قعدة المكتب"-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قال اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، إن تواجده في الشارع خلال الأشهر الماضية كان أهم من قيادته من مكتب بالمحافظة.

وأكد "سعد" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي فضائية الحياة، أنه جاء للاستديو بعد جولة طويلة بقرية إبشواي في الفيوم، لتفقد أحوالها والتعرف علي مشاكلها.

وتابع أن التواجد الميداني هو المؤشر الحقيقي لمشاكل الشارع وما يحتاجه المواطنون من خدمات ومرافق حقيقية.