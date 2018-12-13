منظمة أفراح يكشف عن أغلى حفلات زفاف في مصر

قالت فاطمة الشاذلي منظمة الأفراح، إن أسعار تأجير فساتين الزفاف وصلت لـ30 ألف جنيه ليوم واحد.
وأوضحت الشاذلي خلال لقائها مع برنامج "آخر النهار" في فضائية "النهار" تقديم الإعلامي تامر أمين والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، أن أقل فستان يتم تصميمه خصيصًا لعروسة يتكلف 100 ألف جنيه ويصل أحيانًا لـ200 ألف جنيه.
وعن أغلى حفل زفاف، قالت الشاذلي إن "أفراح الجونة هي الأغلي حيث تصل تكلفة إيجار أحد الفيلات بالجونة لإقامة حفل زفاف عليها لـ100 فرد، يصل لـ420 ألف جنيه كإيجار للفيلا فقط".
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