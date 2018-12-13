عادات يومية لحماية طفلك من نزلات البرد أثناء الطقس السيئ

مع انخفاض درجات الحرارة التي تصل إلى 17 درجة مئوية، يظل أطفالك هم الأكثر عُرضة لنزلات البرد، والسعال وغيرها، وخصوصًا في فترات الصباح أثناء ذهابهم للمدارس.

الأمر الذي قد يُنذر بنقل العدوة لأشقائهم، أو استمرارهم بالتعب بسبب تعاملهم مع الأخرين.

وعلى الرغم من ضرورة عرضهم على طبيب مُختص لوصف العلاج المناسب لهم، إلا أن هناك بعض العادات اليومية، والمنزلية المهمة لمواجهة نزلات البرد، حسب ما ذكره موقع "EverydayHealth"، المعني بالصحة، تعرفي عليها:

- غسل اليدين:

تعد أفضل الطرق وأكثرها أمانًا في الوقت المناسب للحماية من نزلات البرد هي غسل اليدين، فقط دعيهم يغسلوا أيديهم بانتظام لمدة 30 ثانية في الصباح، وقبل وبعد تناول الطعام، وأيضًا عقب "السعال"، لطرد البكتيريا الناقلة للفيرس.

استخدم معقم يد كحولي:

إذا لم يستطيع أطفالك غسل اليدين باستمرار طوال اليوم، فعليكِ تشجيعهم على معقم يد كحولي، للسيطرة على انتشار الجراثيم، والبكتريا، التي تنقل الأمراض.

الابتعاد عن الأشخاص المصابون:

لابد وأن تنبهي أطفالك بأن يبتعدوا عن زملائهم المصابون بالبرد أو السعال، حتى لا تنتقل لهما العدوة، من خلال التقارب أو تقبيلهم، أو استعمال أدواتهم الشخصية.

اعدي حجرة له:

لا يستطيع الأطفال المرضى أحيانًا الذهاب إلى المدرسة، ولا ينبغي لهم أن يركضوا في المنزل، على الأقل حتى تنخفض درجات حرارهم، لذلك حاولي إعداد غرفة مخصصة له للهو، واللعب، حتى لا يقوم بعدوة اشقاءه، وباقي أفراد الأسرة.

مسح الأسطح:

إذا كان لديكِ طفل مريض، فستحتاجين إلى زيادة روتين التنظيف المنزلي، لذلك أمسحي باستمرار أي أسطح يلمسها أطفالك، وحاولي استخدام البخاخات أو المناديل في التنظيف.

فضلًا عن تعقيم مقابض الأبواب والحنفيات وغيرها، حتى لا تنتقل العدوى للباقيين.

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