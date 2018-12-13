كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 08:09 صباحاً - عازف ربابة يعزف مقطوعات عمرو دياب بإبداع-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

عزف عازف الربابة محسن الشيمي، مقطوعة لأغنية "حبيبي ولا علي باله"، للفنان عمرو دياب، خلال لقاءه مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية "سي بي سي".

وأكد عازف الربابة محسن الشيمي، إن الألة الموسيقية تقدم مزيجا من الألحان الحزينة في الأغلب وهو الشائع عن تلك الآلة، ولكن يستطيع تقديم نموذج غنائي سعيد للهضبة عمرو دياب "حبيبي ولا علي باله".