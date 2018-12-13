في الأغلب يكون الشعر في حالة فوضوية عند الاستيقاظ من النوم، لذلك قدمت صحيفة "تايمز أوف إنديا" بعض النصائح التي تساعد في الحصول على شعر صحي وجيد عند الاستيقاظ من النوم في الصباح الباكر:
1- وسادة حريرية:
من الأفضل أن يتم استبدال الوسادة القطنية بأخرى حريرية، فالقطن يجعل الشعر ملبد وخشن، بينما تكون الأقمشة الحريرية أقل ضرر على الشعر، وتساعد في الحفاظ على لمعته الطبيعية.
2- قناع مغذي للشعر:
من الأوقات الجيدة لوضع قناع الشعر هو قبل الذهاب إلى السرير، مما يعطي وقت للشعر لامتصاص جميع العناصر الغذائية، وتغذية فروة رأسك.
3- عدم النوم والشعر مبلول:
تلجأ الكثير من النساء إلى الحصول على حمام ساخن قبل التوجه إلى السرير، لكن الشعر المبلول معرض للتكسر، ويكون مجعد وفوضوي في الصباح، حال لم يتم تجفيفه قبل النوم.
شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق بسيطة للحصول على شعر صحي عند الاستيقاظ من النوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .