3 طرق بسيطة للحصول على شعر صحي عند الاستيقاظ من النوم

في الأغلب يكون الشعر في حالة فوضوية عند الاستيقاظ من النوم، لذلك قدمت صحيفة "تايمز أوف إنديا" بعض النصائح التي تساعد في الحصول على شعر صحي وجيد عند الاستيقاظ من النوم في الصباح الباكر:

1- وسادة حريرية:

من الأفضل أن يتم استبدال الوسادة القطنية بأخرى حريرية، فالقطن يجعل الشعر ملبد وخشن، بينما تكون الأقمشة الحريرية أقل ضرر على الشعر، وتساعد في الحفاظ على لمعته الطبيعية.

2- قناع مغذي للشعر:

من الأوقات الجيدة لوضع قناع الشعر هو قبل الذهاب إلى السرير، مما يعطي وقت للشعر لامتصاص جميع العناصر الغذائية، وتغذية فروة رأسك.

3- عدم النوم والشعر مبلول:

تلجأ الكثير من النساء إلى الحصول على حمام ساخن قبل التوجه إلى السرير، لكن الشعر المبلول معرض للتكسر، ويكون مجعد وفوضوي في الصباح، حال لم يتم تجفيفه قبل النوم.

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