الصين تنظم مسابقة غريبة لمواجهة البرد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- قرر سكان مدينة صينية مواجهة البرد القارس بطريقة خارجة عن المألوف، وذلك من خلال تنظيم مسابقة لأكل الفلفل الحار، داخل أحواض مياه معبأة بالفلفل الحار، حسب موقع "سكاي نيوز".

وأقيمت المسابقة في مدينة ييتشون، الواقعة بمحافظة جيانغشي الصينية، حيث قام المشاركون بأكل أكبر قدر ممكن من الفلفل الحار خلال فترة زمنية محددة. وجلس المتسابقون داخل أحواض معبأة بماء دافئ، ووضعت فيها أيضا كميات كبيرة من الفلفل الحار. وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن درجة الحرارة وصلت خلال المسابقة الغريبة، إلى درجتين مئويتين فقط. وحصلت المتسابقة يي هوان على لقب "ملكة الفلفل"، وفازت بسبيكة من الذهب، بعد أن أكلت 20 قطعة فلفل حار خلال دقيقة واحدة.

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