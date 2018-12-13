كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 06:51 صباحاً - نائب رافضًا تجريم الشيشة : مش هنجبر المواطن يحافظ على صحته

كتبت : انجي بيومي

علق الدكتور إيهاب الغطاطي، عضو مجلس النواب، على اقتراح برلماني تجريم تناول الشيشة بشكل عام، قائلًا: "الشيشة منتشرة في كل دول العالم، وتناولها حرية شخصية، ولا نستطيع إجبار المواطن على الحفاظ على صحته".

وأضاف "الغطاطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الأربعاء، أن المصريين يستنشقون يوميَا مئات الأطنان من الهواء الملوث سواء بالزبالة أو ثاني أكسيد الكربون، ويجب العمل على القضاء على التلوث الموجود في البيئة قبل الحديث عن تجريم تناول الشيشة، معقبًا: "هو احنا ناويين نعكنن على الشعب المصري".

وتابع: هذا المقترح سيظهر للمواطن أن مجلس النواب يريد "التنغيص" على الشعب المصري حتى في التدخين وتناول "الشيشة"، لافتًا إلى أن هناك الكثير من المواضيع التي تستحق الاهتمام أكثر من هذا الأمر.