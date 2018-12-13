كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 06:51 صباحاً - شروط الاشتراك في بطولات لعبة "ستريت وورك أوت"-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قال الكابتن مصعب سرحان، الحائز علي بطولة الجمهورية في لعبة "ستريت وورك أوت"، إنهم يعملون علي تقوية عضلات الكتف حتي يستطيع اللاعب لعب العقلة بشكل متوازٍ أكثر احترافا.

ونوه سرحان خلال لقاءه مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج "معكم مني الشاذلي" المذاع علي فضائية "سي بي سي، أنهم يبدأون بتمرينات لياقة مثل العقلة والضغط، من ثم تبدأ مرحلة الاحتراف وتجربة أمور أكثر صعوبة من العقلة.

وأشار بطل لعبة "ستريت وورك أوت"، إلي أن اسم اللعبة قد جاء من انتشارها بشكل كبير خاصة في الدول الأوروبية، حيث تمتلئ الحدائق والمتنزهات العامة بالأطفال والشباب الذين يتعلمون ويتدربون.