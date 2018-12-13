كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 06:51 صباحاً - كلينتون وكيري يحضران حفل أغلى زفاف في الهند-فيديو وصور

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يتضمن قيام مراسم زفاف العروس إيشا (27 عاما)، ابنة أغنى رجل في الهند موكيش أمبيني، ورجل الأعمال أناند بيرامال (33 عاما)، وحضر الحفل الأسطوري آلاف نجوم الفن والسياسة والأعمال من مختلف أنحاء العالم، ومن بينهم مرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري.

وتستمر الاحتفالات والفعاليات بمناسبة حفل الزفاف 5 أيام، وتقام في مدينتين، بتكلفة وصلت إلى 100 مليون دولار، وفق ما ذكر موقع "بلومبرغ".