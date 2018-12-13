كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 06:00 صباحاً - إحذر.. اللحوم المصنعة تسبب السرطان

كتبت : شيرين عصملي

حذر الدكتور سامي عبد الله، استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، من تناول اللحوم المصنعة بجميع أنواعها لكونها ترفع من مخاطر الإصابة بالسرطان، مؤكدا أن المتناولين للحوم المصنعة مثل اللانشون والبسطرمة والسلامى والمرتديلا والسجق والسوسيس والبرجر عرضة لخطر الإصابة بالسرطان بنسبة 67.3%.

واضاف "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عالم بلا حدود" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، ان المواطن الذي يتناول اللحوم المصنعة مثل اللانشون وغيره يعتقد أنها مصنعة بالكامل من اللحوم، وهذا غير صحيح، فهي عبارة عن كمية كبيرة من فول الصويا، و1% فقط من اللحوم.

وأكد أن تصنيع هذه اللحوم تسبب إلتهابات مزمنة في المعدة والامعاء مع مرور الوقت قد تؤدي لأمراض سرطانية، موضحًا أن المواد الحافظة الموجودة بها يكون لها تأثير ضار جدًا على أصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى القولون.

وأشار إلى أن الدراسات الطبية الحديثة أثبتت علاقة ما بين زيادة خطر الإصابة بالسرطان وتناول اللحوم المصنعة بنسبة 67.3%، خاصة سرطان البنكرياس، لافتا أن اللحوم المصنعة هى التى يتم حفظها عن طريق التدخين أو التمليح أو بإضافة مواد حافظة وهو ما ترفع خطرها إلى أضعاف مضاعفة.