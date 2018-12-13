كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 06:00 صباحاً - 20 ديسمبر أخر موعد لتلقي عقود الشركات للعمل بموسم العمرة

كتبت : شيرين عصملي

قال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن عدد التأشيرات التى منحتها الدولة هما 500 ألف تأشيرة، 80% منها حتى شهر رمضان، و20% منها خلال شهر رمضان.

وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عالم بلا حدود" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن يوم 10 ديسمبر كان أخر موعد لتوثيق عقود الشركات السياحية الراغبة في العمل بموسم العمرة، وتم بالفعل إغلاق الباب وتوزيع التأشيرات التى منحت إليهم على جميع الشركات لتبدأ العمل عليها في الفترة حتى أول رمضان.

وأوضح، أنه تم تحديد يوم 20 ديسمبر لاستكمال وإستيفاء بعض الأوراق في المملكة العربية السعودية، لكل من قام بتسليم أوراقه وخطاب ضمانه، وفي يوم 20 ديسمبر في السادسة مساءًا من لم يتقدم باوراقه مستوفاه بنسبة 100% سيتم إعادة توزيع حصته مرة أخرى.

وأشار إلى أن أهم ما قامت به لجنة الحج والعمرة أنها فتحت العمرة للمواطنين من ديسمبر، وأصبح الأن المواطن هو صاحب القرار في السفر للعمرة، منوهًا إلى أن السفر بمجمله ومن ضمنه العمرة لم يعد من أولويات المواطن المصري حاليًا، وإنما هناك أولويات أهم خلال الفترة الحالية.