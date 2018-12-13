كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 06:00 صباحاً - محافظ الفيوم يضع خطة للقضاء على القمامة-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قال عصام سعد، محافظ الفيوم، أن المحافظة لديها خطة للتخلص من القمامة.

وأشار سعد خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، إلى أنهم يبدأون بمركز الفيوم أولا من ثم يتجهون لباقي المدن ومراكز المحافظة.

وأكد انهم يقومون برفع أطنان من مخلفات القمامة يوميا، والتي تحتاج لمجهود ضخم من المحافظة، لافتا أن هناك قرى ستقوم بالمشاركة المجتمعية مع بعض القري لرفع أكوام القمامة والحفاظ على نظافة الشوارع، بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني.