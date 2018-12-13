كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 06:00 صباحاً - محافظ الفيوم: منصب المحافظ من أصعب المسئوليات

كتبت : شيرين عصملي

قال اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، إن هناك مسئوليات كبيرة تقع على عاتق المحافظ منذ حلفه اليمين أمام رئيس الجمهورية.

وأوضح سعد خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي خالد أبو بكر ولبني عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي فضائية الحياة، أن هناك مسئولية كبيرة أمام الشعب والقيادة السياسية حول مهام وظيفته، والتي تتطلب الكثير من المجهود والعمل الجاد.

وأكد ان المحافظ هي من أصعب الوظائف التي قد يتقلدها أحد، حيث يتحمل الكثير من الأعباء والمسئوليات وتواجهه العديد من المشاكل التي يتعامل معها يوميا.