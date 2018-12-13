كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 06:00 صباحاً - خبيرة تغذية تكشف «الحمية النباتية» التي تُساعد على خفض الوزن

قالت فداء شاتيلا خبيرة التغذية، إنَّ نظام التغذية النباتية «الحمية النباتية» منتشرٌ في العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم، إذ يعتمده البعض للعديد من الأسباب منها الصحية.

وأضافت فداء، خلال لقائها ببرنامج «يوم جديد»، المذاع على قناة الغد الإخبارية، أنَّ النظام يعتمد على تناول الخضروات فقط دون اللحوم بكل أنواعها.

وتابعت فداء، أنَّ الاعتماد على المصادر النباتية في الغذاء تُزود الجسم بعدد أقل من السعرات الحرارية، بالمقارنة مع الأطعمة من مصادر حيوانية، ما يؤدي لخفض خطورة البدانة.

وأشارت فداء، إلى أنَّ الاعتماد على الحمية الغذائية النباتية قد يعاكس تأثير العوامل الجينية المؤدية لتطور الأمراض المزمنة مثل داء السكري من النمط الثاني.