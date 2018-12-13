كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 06:00 صباحاً - «الحريفة».. منصة مصرية جديدة تُوفر فرص عمل

قالت نيرمين النمر مُؤسسة موقع الحريفة للعمل الحر، إنَّ فكرة العمل الحر هىَّ فكرة مُنتشرة فى العالم الغربى، إذ تَقوم فكرتها على عمل الفرد بطريقة حرة مقابل عمل معين.

وأضافت نيرمين، خلال لقائها ببرنامج «يوم جديد»، المُذاع على قناة الغد الإخبارية، أنَّ الموقع يُقدم وظائف مُختلفة للشباب، ويُمثل فرصة للتلاقى بين طالب الوظيفة وصاحب العمل.

وتابعت نيرمين، أنَّ الموقع يَضمن حقوق الطرفين، مشيرةً إلى أنَّ العمل الحر لا يشترط التردد على مكتب العمل يوميًا، قائلة: «الأجر المُتفق عليه يَتم تحصيله بمعرفة الموقع».

وأكدت نيرمين، أنَّ من مميزات العمل الحر هو إمكانية التنقل بين أكثر من وظيفة فى الوقت نفسه.