كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 06:00 صباحاً - محافظ الفيوم يشكر الشرطة لتأمين تنفيذ الإشغالات والإزالات

كتبت : شيرين عصملي

قال اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، إنه يلتقي بمدير الأمن بموعد شبه أسبوعي للتباحث حول أحوال المحافظة أمنيا.

وقدم الشكر خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، لوزارة الداخلية التي أسهمت بشكل كبير في تراجع معدلات الجريمة بشوارع المحافظة لما تقوم به من مجهودات وتضحيات.

وأشار محافظ الفيوم، إلي أن يريد أن يخلق حياة راغدة وأمنة لسكان المحافظة، خاصة أن المواطنين يقدمون جهدا كبيرا لمساعدة المحافظة ووزارة الداخلية في حملات إزالة التعديات والإشغالات.