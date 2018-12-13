كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 06:00 صباحاً - انفجار صاروخ أثناء اختباره في روسيا-فيديو وصور

كتبت : شيرين عصملي عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يتضمن انفجار صاروخ تابع لمنظومة "إس-350" للدفاع الجوي بعد إطلاقه من ميدان كابوستين يار التجريبي في مقاطعة آسترخان جنوبي روسيا في7 ديسمبر، حسب وكالة تاس. ونقلت الوكالة عن مصدر في المجمع العسكري الصناعي الروسي، أن الصاروخ فعّل برنامج التدمير الذاتي عند شعور منظومته "بحالة طارئة"، وسقط حطامه داخل حدود الميدان التجريبي، دون أن يسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية.







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