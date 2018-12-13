كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 06:00 صباحاً - لحظة الإفراج عن مسئولة كبيرة في مجموعة هواوي الصينية-فيديو

كتبت : شيرين عصملي عرضت قناة "الان"، مقطع فيديو يتضمن إخلاء السلطات الكندية سبيل المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات مينغ وانتشو. وذلك بعد موافقه القضاء على إطلاق سراح مشروط، وحدّد القاضي قيمة الكفالة المالية مقابل إطلاق سراح مينغ بـ10 ملايين دولار كندي (قرابة 6.5 مليون يورو). والقضاء وضع شروطا للإفراج عنها وهي دفع الكفالة المالية وتسليم جوازي سفرها وإقامتها في أحد المنزلين اللذين تملكهما في فانكوفر، بالإضافة إلى ارتداء سوار إلكتروني في كاحلها لتعقب تحركاتها ومراقبتها على مدار الساعة، كما يمنعها قرار القاضي مينغ من مغادرة منزلها بين الساعة 11 ليلا والسادسة صباحا.

شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة الإفراج عن مسئولة كبيرة في مجموعة هواوي الصينية-فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .