طريقة تحضير عصير البرتقال بالجزر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري في الشتاء لأفراد اسرتك عصير البرتقال بالجزر بأسهل الخطوات على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المكونات: 2 برتقال حجم وسط 2 جزر حجم صغير 2 ملعقه عسل 2 أو 3 كوب ماء طريقة التحضير: تقشير البرتقال ويقطع ثم يغلى في إناء على النار . تغلى حبات الجزر ويترك فترة ليبرد، ثم يتم تقشير البرتقال ونخلطهم مع بعض في الخلاط ومعاهم 2 او 3 كوب ماء. بعد خلطهم جيدا نضع العسل ونخلط تانى وبعدين نصفى العصير كويس ويقدم.

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