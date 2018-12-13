كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 04:38 صباحاً - اتحاد الصناعات : نحتل المرتبة الأولي عالميًا في تصدير الفاصوليا واليانسون

كتبت : انجي بيومي

قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار البطاطس جاء بسبب مهاجمة الحكومة للبطاطس المحفوظة في الثلاجات كتقاوي.

وتابع "شحاته"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن كل السلع المستوردة من الخارج تحصل على دعم كبير من قبل الدول المصنعة لها، موضحَا أن الصين عندما علمت أن مصر ستستورد الأرز هذا العام، قامت بخفض سعره لمصر لـ400 دولار فقط للطن الواحد، حتى لا يتم زراعته مرة أخرى، وبالتالي تستحوذ على السوق المصري في الأرز.

ولفت إلى أن مصر الدولة الأولى عالميًا التي تصدر الفاصوليا واليانسون خلال التفرة الحالية، وهي من تحدد أسعار هذه السلع عالميًا.