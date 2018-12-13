كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 04:38 صباحاً - جمال عصمت يكشف عن تكلفة كورس علاج مريض فيروس سي

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، إن تكلفة كورس علاج مريض فيروس "سي" تقارب الـ1000 جنيه، ويتميز العلاج الجديد بنسبة شفاء عالية تصل لـ97%، وهذا الأمر لم يكن متوفر في السابق.

وتابع "عصمت"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن شركات الدواء المصرية قامت بتصنيع الادوية المصرية الخاصة بعلاج فيروس بنفس كفاءة الأدوية المستوردة من الخارج، وتقوم مصر حاليًا بتصدير هذا الدواء إلى الخارج.

ولفت إلى أن أكبر مشكلة تواجه الكبد الدهني نتيجة السمنة بعد فيروس "سي" هي السمنة، خاصة أن 25% فقط من الشعب المصري لديه وزن مثالي، و6% من الشعب لديه سمنة مفرطة، والباقي لديه سمنه بدرجات أخرى.

وأشار إلى أن المريض الذي يعاني من تليف الكبد، عليه أن يتابع حالته الصحية بعد شفائه من فيروس "سي" بشكل متواصل، أما الشخص الذي لا يُعاني من هذا الأمراض فسيمارس حياته بشكل طبيعي بعد علاجه من فيروس "سي".

وأضاف أن علاج الشخص الواحد من فيروس "سي" يمنع من نقل المرض إلى أربع أفراد جدد على الأقل، خلاف منعه المواطن من الإصابة بأمراض جديدة تصل تكلفة علاجها لـ50 الف جنيه، ومنعه لإصابة أربع مواطنين جدد يعني أنه يوفر إنفاق ما يقارب الـ250 الف جنيه.

وأشار إلى أن زراعة الكبد الآن متيسرة ولم تصبح مرتفعة الثمن، لكن المشكلة هي أنها في حاجة لمتبرع من الدرجة العالمية، مطالبًا بالسماح بزراعة الكبد من المتوفيين حديثًا، لأن هذا سيسهل زراعة الكبد بشكل كبير.