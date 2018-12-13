كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 04:38 صباحاً - نائب مطالبًا بتجريم الشيشة : من حقى استنشق هواء نظيف

كتبت : انجي بيومي

قال خالد حنفي، عضو مجلس النواب، إن "الشيشة" أصبحت ظاهرة منتشرة في المجتمع بشكل مزري، مشددًا على ضرورة تجريم هذه الظاهرة بكل حزم، خاصة أنها تفشت في المجتمع بعد 25 يناير بين الشباب.

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الأربعاء، أن "الشيشة" من الناحية الصحية على الأقل من الأدوات التي تؤدي إلى انتقال الأمراض، خاصة الدرن، وهناك حملات إعلامية انتشرت الفترة السابقة حول مخاطر تناول الشيشة الصحية والبيئية.

ولفت إلى أنه اقترح تجريم تناول الشيشة، وتحديد قيمة الغرامة الخاصة بتناول الشيشة، وفقَا لتكرار جرم تناولها.

وتابع: "لو كان من حق المواطن أن ينفخ في الشيشة، باعتبار أن ذلك يأتي في إطار الحرية الشخصية، فمن حقي كمواطن أن أستنشق هواءً نظيفًا".