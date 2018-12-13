كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 03:25 صباحاً - التموين تكشف عن غرامة عدم وضع الأسعار على المنتجات

كتبت : انجي بيومي

قال أسامة مخيمر رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين: إنه تم ضبط 31 ألفا و875 مخالفة على مستوى الجمهورية، وتم مصادرة البضاعة، موضحا أن العقوبة تصل لغرامة تبدأ من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه ومصادرة البضاعة.

وتابع: إن الإدارة تشن حملات أمنية متواصلة على الأسواق، لإجبار التجار على وضع السعر على كل منتج.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc»، أن 80% من التجار التزموا بالقرار، ومن لم يلتزم يتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة العامة في نفس اللحظة.