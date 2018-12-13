كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 03:25 صباحاً - أحمد شيحة : غلق باب استيراد السلع الاستفزازية حماية للمحتكرين

كتبت : انجي بيومي

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق، إن غلق باب استيراد السلع الاستفزازية حماية للمحتكرين والمهربين تحت سمع وبصر الحكومة، معقبًا: " الجمبري ليس من السلع الاستفزازية، وفي دول الخليج أرخص ساندوتش ".

وأضاف "شيحة"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن مصر لا تستطيع صنع "معلقة"، ولا يوجد في مصر إلا مصنعًا واحدًا يصنع المعالق، ويقوم باستيراد المادة الخام من الخارج.

ولفت إلى أن 100% من الزيت مستورد من الخارج، وهناك شركتين فقط من تحتكره بمصر.

وتابع أن مصر تستورد كل شيء حتى أكل الكلاب، لافتًا إلى أن مصر تستورد طعام الكلاب من الخارج، لأن الكلاب الخاصة بالحراسة لا يعجبها سوى طعام معين.