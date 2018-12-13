كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 03:25 صباحاً - بفستان عاري +18 .. هيفاء وهبي تخضع لجلسة تصوير مثيرة

خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لأحدث جلسة تصوير، ونشرت فيديوهات لكواليس التصوير عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام. وظهرت "هيفاء" في الجلسة بإطلالة جريئة، حيث ارتدت أسود فستان قصير من الدانتيل، و"بوت" ذهبي. هيفاء وهبي تستعد لإحياء حفلا غنائيا في مدينة الإسكندرية يوم 20 ديسمبر الجاري احتفالا بأعياد الكريسماس.



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