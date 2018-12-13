زوجة للمحكمة: "عاوزة حماتي تطلقني.. جوزي ابن أمه"

"عاوزة حماتي تطلقني.. جوزي ابن أمه تزوجته على الورق وأمام الناس وفي الحقيقه أمه هي الكل في الكل"، بهذه الكلمات وقفت "س. ع"، ربة منزل 30 عامًا أمام محكمة الأسرة بالقناطر الخيرية تروي مأساتها مع زوجها "عديم الشخصية" بحسب تعبيرها، والجحيم الذي تعيشه مع حماتها بسبب إنجاب بنت فقررت حماتها ان يتزوج من أخرى غيرها وقامت بعقد قرانه على أخرى وتزوجها دون علمها من أجل إنجاب الولد.

وأضافت الزوجه لم يمر على زواجي عامين وانجبت بنت زي القمر ولكن لم يعجب حماتي فهي المتصرفة الوحيدة والآمرة الناهية في مصير زوجي وأشقاءه.

وأشارت الزوجة ان زوجها مهندس قائلة "تزوجنا عن حب وهو يعمل في البترول وأقام لي عرس الأحلام حضره الأهل والأصحاب والجيران وبعد الزواج أنجبت بنت ومنذ ولادتها وبدأت المشاكل من حماتي فهي تتحكم في زوجي وتأخذ القرارت له ولأخوته وفي يوم من الأيام قالت لي عايزين ولد منك قلت لها فأجبتها -كله من عند الله وربنا هو اللي بيعطي من يشاء الإناث والذكور-، ردت علي قائلة: اركني على جنب كدة وعايزة رد منك هتجيبي ولد ولا نشوف غيرك".

وتتابع الزوجة: "كان وقع الكلام على صدمه قلت في نفسي أنا لي راجل لما يجي أقول له وانتظرت زوجي حتى أقول له ولكن الصدمه أنه قال لي أوعي امي تزعل أحسن زعلها وحش وممكن تجبرني أعمل حاجات تزعلك قلت له يا مصيبتي السودة انا تزوجت من ابن امه، قال لي أخرسي وذهب لأمه فى منزلها وأقام عندها أكثر من 10 أيام ولم يكلمني حتى في التليفون وكأني مش زوجته واتصلت علي موبايله وكانت المفاجأه ردت علي أمه وقلت لها عاوزة أكلم جوزي فقالت أسفة ابني مشغول، قلت لها إزاي؟، قالت النهاردة ليلة "دخلته " عشان يجيب الولد اللي انتي مقدرتيش تجيبيه قلت لها حسبي الله ونعم الوكيل أنت ربنا هينتقم منك أشد انتقام وحقي عند ربنا وطلبت الطلاق من "أمه " وقلت لها طلقيني مش انتي الكل في الكل في داهيه انتي وابنك وتوجهت لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق".

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