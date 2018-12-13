كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 02:12 صباحاً - جدول مباريات اليوم الخميس 13-12-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

سنشهد اليوم مباريات الجولة الأخيرة من بطولة اليوروبا ليج التي يشارك بها بعض الفرق الكبيرة في النسخة الحالية، على رأسها آرسنال وتشيلسي الإنجليزيين، وميلان الإيطالي.

ولن يكون لمباراة تشيلسي ضد مول فيدي المجري أهمية كبيرة كونه حسم التأهل لدور الـ32 كمتصدر لمجموعته، والأمر نفسه ينطبق على آرسنال في مباراته ضد كارباج أجدام الأذربيجاني.

وتتجه الأنظار جميعها إلى مباراة ميلان وأليمبياكوس اليوناني، فهناك احتمال أن يودع الروسونيري البطولة لو تلقى هزيمة بفارق أكثر من هدفين، علماً أن لقاء الذهاب انتهى بفوز ميلان بثلاثية مقابل هدف يتيم.

وفي الدوريات العربية، سنشهد بعض المباريات التي يمكن متابعتها، حيث سيتواجه الفيصلي والفتح في الدوري السعودي، بينما سيتقابل طلائع الجيش أمام مصر المقاصة في الدوري المصري.

مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 13/12/2018 بتوقيت القاهرة..

الدوري الأوروبي (الجولة السادسة – أهم المباريات)

بشكتاش × مالمو .. الساعة 7:55 ليلاً

إشبيلية × كراسنودار .. الساعة 7:55 ليلاً

مارسليا × ليماسول .. الساعة 7:55 ليلاً

لاتسيو × فرانكفورت .. الساعة 7:55 ليلاً

فياريال × سبارتاك موسكو .. الساعة 7:55 ليلاً

مول فيدي × تشيلسي .. الساعة 7:55 ليلاً (بي إن سبورت 1)

لارنكا × باير ليفركوزن .. الساعة 10 ليلاً

لايبزيج × روزنبرج .. الساعة 10 ليلاً

دينامو زغرب × أندرلخت .. الساعة 10 ليلاً

آرسنال × جارباج أجدام .. الساعة 10 ليلاً (بي إن سبورت 1)

أوليمبياكوس × ميلان .. الساعة 10 ليلاً (بي إن سبورت 2)

الدوري المصري

طلائع الجيش × مصر المقاصة .. الساعة 7 ليلاً (النيل الرياضية – أون سبورت)

الدوري السعودي

الإتفاق × الوحدة .. الساعة 4:30 مساءً

الفتح × الفيصلي .. الساعة 4:30 مساءً

الدوري الإماراتي

عجمان × الظفرة .. الساعة 2:45 عصراً

بني ياس × دبا الفجيرة .. الساعة 2:50 عصراً

الشارقة × الإمارات .. الساعة 5:30 ليلاً